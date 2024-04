RIBEIRA DO POMBAL

Mulher trans é assassinada com golpes de arma branca no interior da Bahia

Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a mulher de 36 anos não resistiu

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 18:37

Polícia Civil Crédito: Ascom/PC

Uma mulher trans, de prenome Samira, foi assassinada com golpes de arma branca na madrugada desta quarta-feira (17), na BR-110, no bairro do Pombalzinho, em Ribeira do Pombal.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), policiais militares da foram acionados para averiguar a informação do corpo de uma pessoa caída ao solo. Ao chegarem no local, os PMs constataram o fato.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a mulher de 36 anos não resistiu. A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.