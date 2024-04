MANDADO CUMPRIDO

Suspeito de matar mulher trans com golpes de arma branca é preso no interior da Bahia

O crime aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (17), na BR-110, no bairro do Pombalzinho

O homem suspeito de assassinar uma mulher trans, de prenome Samira, foi preso nesta quinta-feira (18), após ter o mandado de prisão cumprido em Ribeira do Pombal. O crime aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (17), na BR-110, no bairro do Pombalzinho. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, usou uma arma branca para cometer o crime.