GREVE

Início da paralisação dos defensores públicos da Bahia é definida para o dia 15

Os defensores públicos da Bahia vão paralisar as atividades a partir do dia 15 de maio. A decisão foi tomada durante assembleia geral realizada pela Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia (Adep) nesta sexta-feira (3). Serviços considerados de urgência terão atendimentos mantidos, como casos de saúde, custódia, apresentação de adolescentes e outros.