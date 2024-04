COMEÇOU HOJE

Defensores Públicos paralisam atividades por três dias na Bahia

Mobilização acontece pela aprovação de projeto em tramitação na Assembleia Legislativa

Publicado em 8 de abril de 2024 às 14:00

Defensoria Pública do Estado da Bahia Crédito: Reprodução/ Google Maps

Começou nesta segunda-feira (8) a paralisação das atividades dos defensores públicos da Bahia. A mobilização deve acontecer por por três dias e teve início na sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), no Centro Administrativo (CAB), onde a categoria se manifestou e se reuniu com a Defensora Pública Geral do Estado.

A presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia (Adep-BA), Tereza Cristina, explica que a luta é pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 154/2023, que resolve um histórico deficit estrutural da Defensoria. Segundo Ferreira, o PLC deveria ter sido aprovado desde o dia 12 de dezembro de 2023.

"É para que tenhamos condições de trabalho com a dignidade. Estamos vivendo um momento em que o orçamento precisa ser ampliado para que a gente alcance não só as nossas lutas de defensores e defensoras, mas principalmente de que estejamos nos lugares onde as nossas demandas existem", destaca a presidente.

No primeiro ato da mobilização, a categoria se reuniu com a Defensora Pública Geral, Dra Firmiane Venâncio, no gabinete da sede para tratar da aprovação da PLC 154. A reunião teve a presença da comissão organizadora da mobilização, da diretoria da Adep-BA e dos colegas defensores, onde a defensora pública geral afirmou o apoio à mobilização, além de explicar o processo de tramitação, e das reuniões que tem acontecido para o encaminhamento da aprovação do projeto.