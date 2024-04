OPORTUNIDADE

Com bolsas de R$ 900, Defensoria Pública abre inscrições para estágio em Direito

São 40 vagas para estagiar em Salvador, Feira, Camacan, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Lauro, Simões Filho e Vitória da Conquista

Publicado em 2 de abril de 2024 às 18:15

Defensoria Pública do Estado da Bahia Crédito: Reprodução/ Google Maps

A Defensoria Pública da Bahia abriu inscrições para o XV Exame de Seleção Para Estágio em Direito. São oferecidas 40 vagas (além de cadastro de reserva) destinadas a estudantes de Direito que estejam cursando entre o quinto e o nono semestre. As candidaturas podem ser feitas até a próxima segunda-feira (8). As vagas têm carga horária de 25 horas semanais, bolsa-auxílio no valor de R$ 953,00, além de auxílio-transporte.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente através do site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico – Fundação CefetBahia. As provas serão aplicadas no dia 19 de maio, às 8h da manhã, nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista. Os portões abrirão às 07h20 e fecharão às 07h50.

As provas do exame para estágio jurídico são compostas por duas partes: Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, com 40 questões objetivas de múltipla escolha, totalizando 80 pontos, e uma questão discursiva, valendo 20 pontos.

A taxa de inscrição é de R$ 45,00 e deve ser paga até a próxima terça-feira (9). Para aqueles que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de inscrição, pode ser solicitada a isenção preenchendo um requerimento específico no site da Fundação Cefet, até às 18h do primeiro dia útil do prazo destinado às inscrições.

As seleções de estágio da Defensoria da Bahia reservam 30% das vagas para pessoas que se autodeclaram negras (pretas ou pardas) e 2% para pessoas autodeclaradas indígenas.

Os candidatos aprovados desempenharão suas atividades pelo período de um ano, podendo ser renovado uma única vez por igual período.

Vagas e provas

As vagas imediatas estão distribuídas entre as seguintes cidades:

Salvador (27 vagas – 15 turno matutino e 12 turno vespertino);

Camacan (2 vagas – 1 turno matutino e 1 turno vespertino);

Candeias (2 vagas – 1 turno matutino e 1 turno vespertino);

Ilhéus (2 vagas – 1 turno matutino e 1 turno vespertino);

Itabuna (1 vaga – turno matutino);

Lauro de Freitas (2 vagas – 1 turno matutino e 1 turno vespertino);

Simões Filho (2 vagas – 1 turno matutino e 1 turno vespertino);

Vitória da Conquista (2 vagas – 1 turno matutino e 1 turno vespertino).

Estudantes de Direito que residem em cidades com unidades da Defensoria também podem fazer a prova e aguardar a formação do cadastro de reserva. A lista completa de comarcas com cadastro de reserva está disponível no edital de abertura da seleção.