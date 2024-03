OPORTUNIDADE

MPF BA abre vagas de estágio para estudantes de Direito com bolsa de até R$ 2 mil

As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (25) e ficarão abertas até o dias 14 de abril. A prova acontecerá no dia 26 de maio a partir das 9h.

Conforme edital, as vagas terão jornada de 20 horas semanais, podendo ser cumprida no formato presencial ou híbrido (presencial e remoto). Além do valor da bolsa, os estagiários receberão um auxílio transporte no valor de R$ 11,58 por dia trabalhado.