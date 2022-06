Ex-BBB Lumena desabafa após encontrar saco com fezes na porta do seu apartamento

Na última quinta-feira (16), a ex-BBB Lumena Aleluia utilizou suas redes sociais para desabafar após se deparar com dois sacos com fezes em frente a porta do seu apartamento.

Muito emocionada, a DJ contou o ocorrido e revelou as agressões que vem sofrendo. "Amanheci hoje com fezes na minha porta. Dois sacos de fezes. Já chorei muito, falei que ia tentar falar com vocês sem chorar, mas é muito difícil", iniciou.

"A advogada já está sendo acionada, minha empresária já está ciente. Eu moro sozinha e isso é o que mais me deixa abalada. Moro em São Paulo neste momento, tenho uma rede de apoio muito grande, mas o fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito", completou.

Lumena, então, explicou que soube o que havia acontecido através do subsíndico que a acordou buzinando o alerta.

"Foi bizarro. Eu estava dormindo quando o subsíndico me acordou buzinando. Quando abri a porta estava lá, uma cena bizarra, dois sacos com muitas fezes. Não dá pra saber se é de cachorro ou de humano. Mas, assim, tanto faz", informou.

Na nota oficial, compartilhada em suas redes sociais, a equipe responsável pela carreira da ex-BBB reforçou que recorreu a Justiça para encontrar e punir quem a atacou.