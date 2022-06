Ex-BBB Paula Amorim dá à luz ao primeiro filho com Breno Simões

Theo, o primeiro filho de Paula Amorim e Breno Simões, nasceu nesta quinta-feira, 16 de junho. Os três estão no hospital Pró-Matre Paulista, em São Paulo.

Nas redes sociais, os influenciadores digitais compartilharam o momento. De acordo com o também arquiteto, as primeiras contrações começaram no início da tarde.

Os dois foram à unidade hospitalar pela noite e arrumaram o quarto para receber o bebê. “Nesse momento, Theo já estava animado pra conhecer sua mamãe e seu papai. E quem disse que ele estava querendo esperar? Só cutucou a mamãe e gritou pro papai: arruma aí que tô chegando”, ele brincou na legenda.

“Eu só sei amar, amar e amar. Quando acho que já conheci todas as suas qualidades, você vem e ainda nos surpreende”, escreveu Breno Simões em homenagem à Paula Amorim.

A influenciadora digital também compartilhou alguns registros em seus stories, como as gravações dos primeiros momentos em que sentiu contrações.

Breno e Paula se conheceram durante o Big Brother Brasil 2018 e estão juntos há quatro anos. Eles se casaram no fim de 2021.