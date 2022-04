Ex-BBB Rodrigo Mussi recebe alta da UTI após 20 dias

Após 20 dias, o ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele saiu da unidade nesta quarta-feira (20) e foi encaminhado para uma enfermaria.

A informação foi divulgada pelo advogado Diogo Mussi, 34 anos. "É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação", escreveu, nas redes sociais.

Rodrigo está internado no hospital desde o dia 31 de março, quando o carro por transporte de aplicativo onde ele estava bateu na traseira de um caminhão. chegou em estado gravíssimo ao HC, após ter tido uma parada cardiorrespiratória no local do acidente. O ex-BBB passou por uma cirurgia na cabeça e na perna direita e, desde então, está em observação.

Agitação

Nessa terça-feira (19), Rodrigo, que tem apresentado confusão mental, tentou sair da UTI sem autorização e precisou ser contido.

"O Rodrigo hoje estava mais agitado, isso atrapalha bastante a questão neurológica dele. Então ele segue na UTI. Ele está com bastante catarro também, ele está tossindo bastante, então vão proceder com uma radiografia do pulmão, para saber como ele está", explicou Diogo.

"E ele teve que ser medicado por esta agitação. Ele tentou sair da cama, quer ir embora… Então, isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão: mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias", acrescentou.