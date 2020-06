Ex-BBBs Ivy e Anamara ignoram isolamento e vão curtir festinha em Goiás

Foto: Reprodução

A dupla de ex-BBBs Ivy Moraes, da última edição do reality, e Anamara, do BBB 10 e 13, ignoraram as orientações de isolamento social durante a pandemia de coronavírus e foram curtir uma festinha privada em Caldas Novas, em Goiás, na noite deste sábado (27) e posaram juntas e sem máscaras com a miss Ponta Grossa 2018, Aline Machado.

As ex-sisters tiveram o cuidado de não postarem registros na festa, mas a miss acabou publicando um stories com elas, indicando que se tratava de um #tbt". Era mentira. Diante da repercussão negativa e das críticas por não estarem respeitando a quarentena, Aline imediatamente apagou o registro.

O Instagram "Vem me buscar Hebe" salvou o post e apurou que a tal festinha aconteceu numa mansão às marges do Logo Corumbá, com direito a show ao vivo do cantor Bruno, da dupla com Marrone.