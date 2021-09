Ex-Chapecoense, atacante Fabinho é o novo reforço do Vitória

O técnico Wagner Lopes ganhou um reforço para o setor ofensivo do Vitória. A diretoria rubro-negra anunciou na noite desta quarta-feira (29) a contratação do atacante Fabinho, de 21 anos. O vínculo é até o final da Série B do Brasileiro. O jogador já está em Salvador e realizou exames médicos na Toca do Leão.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Fabinho atua como ponta e também como centroavante. Ele vestiu a camisa profissional da equipe paulista em apenas duas oportunidades e, no ano passado, foi contratado pelo Athletico-PR.

O vínculo com a equipe paranaense é até 2023, porém, nesta temporada foi emprestado à Chapecoense. Com a camisa do time catarinense, ele disputou 28 jogos, 15 deles como titular, e marcou dois gols. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 18 deste mês, quando entrou no decorrer da derrota por 2x0 para o Palmeiras, pela Série A do Brasileiro.