Ex-chefe da Polícia Civil do Rio é preso por suspeita de ligação com jogo do bicho

O ex-secretário de Polícia Civil do Rio Allan Turnowski foi preso nesta sexta-feira (9) acusado de organização criminosa e envolvimento com jogo do bicho, em operação coordenada pelo Ministério Público do Rio. Turnowski deixou o cargo em março para concorrer a deputado federal pelo PL.

A investigação aponta que o ex-chefe da polícia recebia propina do jogo do bicho. Além disso, Turnowski também é suspeito de envolvimento em um plano para matar o bicheiro Rogério Andrade.

(Foto: Divulgação)

O delegado Antônio Ricardo, ex-diretor da Delegacia de Homicídios do Rio, também é um dos alvos da operação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele. Antônio Ricardo é candidato a deputado estadual no Rio.

A operação acontece na esteira de investigações sobre o delegado Maurício Demétrio, preso desde o ano passado acusado por corrupção. Ele é suspeito de forjar operações contra adversários, além de também ter, segundo a apuração, envolvimento na morte do bicheiro Rogério Andrade.

Turnowski foi chefe da Polícia Civil entre 2010 e 2011, na época do governado Sérgio Cabral (MDB). Ele saiu do cargo durante uma investigação da Polícia Federal sobre um vazamento de operação que acabou arquivado por falta de provas.

Em 2020, ele voltou ao cargo, agora uma secretaria do governo do estado, permanecendo até março desse ano.