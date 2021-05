Ex 'Clube da Criança', Pat Beijo ganha R$ 50 mil em uma semana no OnlyFans

Sucesso nos anos 90 apresentando o "Clube da Criança", Patricia Kiss, a famosa Pat Beijo, agora tem brilhado com o público adulto no OnlyFans. Pat, aos 41 anos, já recebeu R$ 50 mil em apenas uma semana vendendo fotos sensuais no site especializado.

Em conversa com o Uol, a apresentadora, que mora em Portugal e tem duas filhas, revela que deve faturar cerca de R$ 100 mil por mês graças aos cliques ousados. Ela estreou na plataforma na semana passada.

Apesar do sucesso, Pat ainda lamenta sua saída da TV. Ela acredita que poderia ter se tonardo uma das grandes apresentadoras do país, do calibre de Xuxa e Angélica, caso tivesse seguido carreira.

Patrícia contou que acha graça no fato de as pessoas ainda se chocarem com suas fotos sensuais, associando sua imagem à de apresentadora infantil.

"Ainda existe esse estigma. Gente, já tem muito tempo que eu saí da TV e que não trabalho mais com crianças. Pelo amor de Deus, né? É engraçado, parece que a gente não cresce. As pessoas nos veem como criança ainda", contou ao Uol.

No OnlyFans, sites onde pessoas pagam para ver fotos exclusivas, Pat tem postado fotos picantes, mas nada de nudes. A intenção, diz ela, é postar fotos de fantasia e fetiches "divertidos" nos próximos dias. Ela considera a empreitada uma "brincadeira que dá muito dinheiro".

"Adoro fazer fotos. Desde pequena sou modelo e estou achando divertido. Há muita interação, e a maioria das pessoas é educada. Há mulheres que me seguem também", revela ela.