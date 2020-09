Ex-companheiro confessa ter matado mulher e bebê envenenados em SC

Foto: Reprodução

Um homem confessou ter matado a mulher e uma criança no último dia 15 envenenados. O suspeito foi preso na madrugada desta quarta-feira (23). Já os corpos de Josiele Lopes, de 36 anos, e do filho, um bebê de 3 meses, também foram encontrados nesta madrugada em Rio dos Cedros (SC). As informações são do G1.

Segundo com a polícia, o homem, que é ex-companheiro da vítima, foi preso por suspeita de feminicídio e infanticídio. Os corpos das vítimas foram enterrados em uma mata.

Em depoimento, o suspeito alegou que o crime foi motivado pela descoberta de que a ex-companheira estaria em outro relacionamento amoroso. “Ele arrumou um veneno e colocou na carne para a ex-companheira. O bebê mamou. A mãe começou a passar mal e o ex-companheiro, a pretexto de socorrê-la, colocou os dois no carro e foi até a cidade de Rio dos Cedros e ocultou o cadáver dessas duas pessoas que já estavam mortas, provavelmente, dentro do carro”, explicou o delegado Diogo Medeiros ao G1. O suspeito deve responder também por ocultação de cadáver.

O casal ficou junto por cerca de 1 ano e segundo a família, as brigas entre eles eram frequentes na casa onde moravam em Itapema. Não foi detalhado há quanto tempo eles estavam separados.