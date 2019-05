Ex-diretor da Casa Civil vai assumir presidência do Inep

Ex-diretor legislativo na Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes vai assumir a presidência do Inep. Ele assume no lugar de Elmer Vicenzi, demitido nessa quinta-feira (16).

Alexandre é o quarto presidente do instituto somente neste ano. Lopes será o terceiro a assumir a presidência do Inep, que responsável pelo Enem.

Elmar Vicenzi estava no cargo há menos de um mês, substituindo Marcus Vinícius Rodrigues. A demissão de Vicenzi, segundo o jornal O Globo, foi motivada por baixa produtividade. Uma rixa com a consultoria jurídica do órgão também contribuiu para a decisão. Segundo o MEC, a demissão foi a pedido do próprio Vicenzi.

O Uol afirma que a exonera foi motivada por uma disputa entre Vicenzi e a procuradora-chefe do Inep, Carolina Bicca. O presidente do órgão teria discordado de alguns pareceres da procuradoria e decidiu retirar a função comissionada de um procurador. Carolina não gostou e levou a decisão ao secretário-executivo do MEC Antônio Paulo Vogel.

Vicenzi é delegado da Polícia Federal. Ele foi nomeado pelo ministro Abraham Weintraub e assumiu em 29 de abril. Especialista em Direito Penal e com MBA em Orçameto e Gestão Pública, ele já foi diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).