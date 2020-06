Ex do padrasto de Neymar comenta briga: 'Ele é super agressivo, me vi na cena'

Foto: Reprodução

A briga entre o modelo Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, já era esperada por Irinaldo Oliver, ex namorado do jovem de 23 anos. Segundo Irinaldo, o garoto é muito agressivo, ciumento e já apresentava esse comportamento durante o relacionamento dos dois

"Quando eu vi essa matéria (da briga dele com Nadine), eu me vi na cena. Eu avisei que ele é super agressivo. Ele está fazendo tudo que fez comigo. Ele quebrou tudo no hotel Transamérica, na Barra da Tijuca, onde estávamos hospedados. Jogou cadeiras do 20ª andar e depois se feriu ao dar um soco numa mesa de vidro, se cortando todo e ainda tentou se jogar pela janela", disse ele ao jornal Extra.

Irinaldo ainda afirmou que, na ocasião, Tiago estava bêbado e chegou a quebrar um copo na mão. "Já no restaurante, ele quebrou um copo na mão. Fomos para o flat, e lá ele começou a surtar, a gritar, querendo se jogar. Foi preciso um amigo que estava conosco dar um 'sossega leão' nele. Chamamos o bombeiro, que o levou para o hospital. Ele também sutou no hospital. Foi horrível".

Entenda a briga

O gamer Tiago Ramos e a empresária Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, se teve uma briga séria na noite desta segunda-feira (2) em Santos, litoral paulista. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, após a briga de casal, uma ambulância precisou ser chamada para socorrer o rapaz.

Vizinhos relataram ter ouvido gritos e há relatos de que houve agressão física.

Ainda de acordo com os relatos de moradores, Nadine e Tiago reataram recentemente e tiveram uma forte discussão com muitos gritos por volta das 20h.

Na briga, Tiago teria ficado bastante agressivo, acabou quebrando muitos vidros e se ferindo no braço. Nadine, assustada, seguiu a ambulância de carro atrás do namorado.

No condomínio de alto padrão onde a briga aconteceu, um funcionário confirmou que Tiago saiu do local de maca e com o braço sangrando.

"Quem viu o apartamento da mãe de Neymar garante que o imóvel ficou sujo de sangue. A ambulância estacionou na entrada do prédio de Nadine enquanto Tiago era socorrido", conclui a coluna.

Vale lembrar que Tiago Ramos foi acusado de agressão em outubro do ano passado, na Espanha, pela balconista Rita Cumplido, 44, que namorou o jovem de 23 anos antes de Nadine.

Na ocasião, a espanhola registrou queixa na delegacia e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-jogador de futebol, que chegou a passar pela base do Esporte Clube Bahia.

A assessoria de Nadine Gonçalves negou que tenha acontecido uma briga e tratou o episódio como um acidente doméstico.

“A Dona Nadine está super bem. Houve um acidente doméstico com o Tiago, e a Dona Nadine por precaução achou melhor chamar a ambulância. Mas estão bem. Tá tudo bem”, informa a nota da assessoria da mãe de Neymar.