Ex-empregado diz que ex-mulher de Bolsonaro forjou roubo por seguro

O ex-empregado da família Bolsonaro Marcelo Luiz Nogueira dos Santos afirmou, em entrevista ao jornalista Guilherme Amado, da Metrópoles, que Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, forjou o roubo de um carro, em fevereiro de 2008. Segundo ele, o motivo teria sido para receber o valor de R$135.135 referente ao seguro do veículo.

De acordo com Marcelo Luiz, quando o caso aconteceu, Ana Cristina já estava separada do presidente. O automóvel seria da marca Land Rover. Um modelo mais barato atualmente custa cerca de R$ 200 mil.

De acordo com o ex-funcionário da família Bolsonaro, o golpe foi aplicado por Ana Cristina e por um miliciano de Rio das Pedras, favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, controlada por milicianos. O homem de prenome Marcelo teria sido namorado da ex-mulher do presidente Bolsonaro.

O carro teria sido escondido na oficina de Marcelo, no bairro da Penha, na Zona Norte da capital fluminense. De acordo com o ex-empregado da família, nos fundos da oficina, funcionava um desmanche de carros.

Ainda segundo o entrevistado, o casal fechou um acordo para o miliciano esconder o carro enquanto Ana Cristina reportaria o roubo e pediria o valor do seguro à seguradora Porto Seguro.



Marcelo Luiz conta que Jair Bolsonaro soube da tentativa de golpe e avisou à seguradora, o que teria impedido o pagamento. Ele diz que Ana Cristina ficou sem o dinheiro e sem o carro.