Ex-empresária de Cláudia Rodrigues diz que ficou surpresa com pedido de casamento

Após ser surpreendida por uma declaração de amor nas redes sociais, Adriane Bonato, ex-empresária da atriz Cláudia Rodrigues falou sobre o vídeo. Adriane disse que não esperava receber a declaração da atriz e que as duas mantinham apenas uma relação profissional.

"Eu precisei pensar, precisei refletir, porque o amor existe entre ambas as partes, só que eu sempre lidei com a Claudia no lado profissional, trabalhando com ela, fazendo as coisas, e agora com essa mudança eu precisava pensar, colocar as coisas no lugar e entender tudo isso para daí eu falar. Você me aprontou uma, né? Eu não esperava isso de você, não, mas tudo bem, amanhã eu vou aí para conversarmos e resolvermos isso juntas", explicou.

Adriane disse que demorou de responder ao vídeo - postado há dois dias - porque foi surpreendida. "Quero pedir desculpas para toda a imprensa por não ter respondido vocês prontamente como eu sempre fiz, mas vocês, tanto quanto eu, foram pegos de surpresa", disse.

Adriane ainda disse que voltará a falar publicamente sobre o assunto apenas após conversar com Cláudia.

No vídeo postado, a atriz diz que Adriane sempre a apoiou. "Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida. E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher. E essa mulher á Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida", escreveu a atriz na legenda da publicação.