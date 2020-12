Ex-estrela pornô Sasha Grey surpreende com vídeo preparando moqueca de peixe baiana

Uma das maiores estrelas da indústria pornô de todos os tempos, a americana Sasha Grey, 32 anos, já não faz mais filmes de sexo, mas continua num ramo de entretenimento comum entre muitos adultos e que proporciona bastante prazer quando bem feito: a culinária.

Hoje dona de um canal no YouTube no qual ensina os segredos de comidas gostosas, ela encarou um desafio gastronômico que surpreendeu especialmente seus fãs da Bahia: preparar uma legítima moqueca de peixe baiana, com a regionalidade do prato sendo ressaltada pela própria ex-pornstar.

Diretamente dos Estados Unidos, Sasha encontrou dificuldades no preparo do prato logo na busca pelos ingredientes. Após não achar o tradicional peixe-branco utilizado na receita, ela acabou substituindo por um típico robalo-listrado, facilmente encontrado na costa atlântica da América do Norte.

A ex-atriz também teve dificuldade em manusear as facas necessárias para transformar o peixe inteiro em filés, mas acabou obtendo sucesso na missão.

Superada a parte mais dura da missão de encarar de frente a culinária baiana, Sasha prosseguiu montando sua moqueca com pimentões e tomates, além de coentro.

Para desespero dos capixabas, que afirmam que a verdadeira moqueca não leva azeite de dendê, a estrela da internet fez uso do ingrediente — camuflado sob o nome de palm oil — em sua receita. Para acompanhar a moqueca, Sasha seguiu a tradição à risca e preparou arroz branco, temperado apenas com cebola e alho.

Nos finalmentes do preparo, Sasha partiu para a degustação, provando e aprovando de maneira quase orgástica — que faria disputa com o “hmmmm” debaixo da mesa de Ana Maria Braga — a tradicional moqueca de peixe da Bahia, que foi classificada como “deliciosa”.

No entanto, no fim do vídeo, publicado no último dia 2, a maior dificuldade de Marina Ann Hantzis — nome de batismo da mestre cuca —, ressurge imponente: pronunciar certinho o nome do clássico prato baiano. Não saiu lá essas coisas, como você vai conferir no vídeo abaixo (em inglês), mas o que importa é que o rango ficou perfeito pra cair de boca.