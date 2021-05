Ex-funcionários da CSN fazem manifestação cobrando pagamentos pendentes

Rodoviários demitidos da Concessionária Salvador Norte (CSN) realizaram um protesto na tarde desta quinta-feira (6), reivindicando o pagamento de suas rescisões por completo, além da atualização do FGTS dos ex-funcionários, que está sem progressões há três anos.

“Queremos nossa rescisão por completo e a atualização do nosso FGTS, que não é atualizado há três anos. Isso foi prometido em assembleia pelo sindicato, pelas empresas e até mesmo pela Prefeitura de Salvador, que assumiu o compromisso, mas até hoje nada”, afirma o ex-rodoviário da CSN Anderson Lopes Santos, presente na manifestação.

Os ex-funcionários da concessionária fizeram uma caminhada, que saiu do Iguatemi até a unidade da CSN próxima ao GBarbosa. A manifestação gerou um longo engarrafamento na região do Iguatemi e da avenida ACM.

De acordo com a categoria, são 1.118 funcionários desligados nessa situação. Eles afirmam que estão aguardando uma resposta do Sindicato dos Rodoviários sobre um novo encontro com a Prefeitura de Salvador. Segundo os ex-funcionários, a organização afirma que estão tentando resolver da melhor maneira, porém até agora não há nenhuma resposta concreta.

“Já houve diálogo, houve uma proposta para virar um acordo, mas não foi cumprido. Há um impasse entre as partes, tem 35 dias disso, e não se resolve esse problema, falta a assinatura do acordo. Alguma das partes está faltando com a verdade nessa história, como é possível estar "tudo alinhado", passar esse tempo todo e não resolver?”, questiona Anderson.

Contatada pelo CORREIO, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) afirmou que o acordo parcial para recebimento de parte do FGTS e seguro desemprego já foi feito, e os rodoviários já estão recebendo os valores devidos. O órgão também destaca que não há mais nenhum tipo de pendência por parte da Prefeitura.

Com relação à outra parte do acordo, que diz respeito ao pagamento das demais verbas rescisórias, este depende da assinatura por parte da empresa. A Semob finaliza seu posicionamento afirmando que a gestão está à disposição para prestar todo o apoio necessário para que a situação seja resolvida com a maior brevidade possível.

Procurado, o Sindicato dos Rodoviários não respondeu à reportagem até o fechamento desta matéria. Assim que a resposta for concedida, o texto será atualizado com o posicionamento do grupo.

Entenda o caso

A Prefeitura decidiu assumir de vez a operação das linhas de ônibus do Consórcio Salvador Norte (CSN). A empresa era responsável por operar os itinerários da Orla e as linhas da Estação Mussurunga, mas, desde junho de 2020, a operação do sistema estava sob intervenção do Município.

A decisão foi anunciada após resultado de uma auditoria apontar diversas irregularidades na antiga administração e uma dívida de meio bilhão de reais. São R$ 125 milhões em rescisões e processos trabalhistas, R$ 154 milhões em tributos, R$ 172 milhões em dívidas com o Município, R$ 40 milhões com fornecedores, e R$ 25 milhões com os bancos, resultando em um total de R$ 516 milhões em débito.