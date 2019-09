Ex-Globo, Cristiane Dias é mais uma contratada da CNN Brasil

A CNN Brasil tem mais um contratado: dessa vez é Cristiane Dias, ex-Globo. A informação é do colunista Flavio Ricco, de Uol, e ainda não foi divulgada oficialmente pela emissora, o que deve acontecer nos próximos dias.

A coluna diz ainda que há grande chance de Cris voltar a trabalhar ao lado de William Waack, também ex-Globo, segundo um desenho de programação que está em fase final para ser concluído.

Vale lembrar que Cris e Waack viveram um episódio de climão que até viralizou na web. Eles se alfinetaram durante a transmissão de um boletim no Jornal da Globo durante as Olimpíadas. Após voltar ao vivo depois de entrevista com as atletas do vôlei de praia Ágatha e Bárbara, que ficaram com a prata, Cristiane reclamou que o colega não a havia cumprimentado na abertura do programa.

“Boa noite, boa noite a todos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende”, disse a apresentadora ao abrir o bloco novo. Depois, ela continuou chamando a matéria. Waack a interrompeu: "Vamos falar de vôlei?", ironizou.

A Globo anunciou em março deste ano que não iria renovar o contrato da apresentadora, que teve passagens por "Globo Esporte", "Esporte Espetacular" e "Bom Dia Brasil". Ela esteve na emissora por 13 anos.

Além de Cris e Waack, há outros ex-globais na CNN Brasil, como Evaristo Costa, Mari Palma, Monalisa Perrone e Phelipe Siani.