Ex-goleiro Bruno é condenado a pagar R$ 650 mil a filho que teve com Samudio

O ex-goleiro Bruno terá de pagar mais de R$ 650 mil em indenização por danos morais e materiais ao filho, Bruninho, fruto do relacionamento que teve com a modelo Eliza Samudio, morta em 2010.

De acordo com a Justiça de Mato Grosso do Sul, a decisão foi assinada nesta quinta-feira (27), após 12 anos da morte da mãe do menino. Segundo o G1, na decisão, a Justiça recordou que a criança ficou órfão de mãe, além de ter um pai que foi condenado por ter participado na morte da vítima.



"A submissão ao sequestro e cárcere privado, enquanto criança de tenra idade, por vários dias, culminando com o assassinato de sua mãe é fato que cunhará negativamente sua vida e personalidade quiçá por quase toda sua existência", diz um trecho.

Do valor total, R$ 500 mil será para indenização por danos morais e R$ 150 mil por danos materiais. Atualmente, Bruno está em regime semiaberto domiciliar desde 2019 após ser condenado a mais de 20 anos de prisão.