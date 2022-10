Ex-goleiro Iker Casillas diz que foi hackeado após post sobre homossexualidade

O ex-goleiro do Real Madrid Iker Casillas surpreendeu o mundo esportivo ao publicar uma mensagem na manhã deste domingo (9) afirmando que era gay. Pouco mais de uma hora depois, o post foi apagado do Twitter e o ex-atleta apareceu afirmando que sua conta tinha sido hackeada.

"Espero que me respeitem, sou gay", escreveu Casillas. No entanto, algumas horas depois, ele retornou ao Twitter para explicar que sua conta tinha sido hackeada e pediu desculpas a toda comunidade LGBTQIA+ que ficou ofendida com o que aparentou ser uma brincadeira.

"Conta hackeada. Felizmente tudo em ordem. Peço desculpas a todos os meus seguidores. E, claro, mais desculpas à comunidade LGBT", se retratou.

Casillas tinha chegado a receber uma resposta de Carles Puyol, que foi seu colega de seleção espanhola, dizendo que era a hora de revelar o romance dos dois. O que aparentemente era uma brincadeira não foi bem recebida, por se tratar de um tema sério. Puyol acabou apagando a resposta também.

"Casillas e Puyol fazendo piadas sobre se assumir (homossexual) no futebol é desapontador. É uma jornada difícil que toda pessoa LGBTQ+ precisa passar. Ver inspirações e lendas do jogo brincarem sobre sair do armário e sobre a minha comunidade é mais do que desrespeitoso", escreveu Josh Charles, jogador australiano que é assumidamente gay.

O nome de Casillas tem sido envolvido em notícias sobre o fim do casamento de Gerard Piqué e Sharakira. O ídolo do Real Madrid tem sido apontado como um affair da cantora, o que ele negou.

"Em alguma redação: Iker segue Shakira no Instagram. Então isso significa que estão juntos! Nós inventamos a notícia? Você não teria coragem. Então me aguarde. Tenha santa paciência. Meu Deus", disse.