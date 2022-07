Ex-integrande do Rouge, Fantine afirma ter sofrido assédio sexual em reality show

Os casos de assédio sexual de vários participantes do reality show "The Voice", da Holanda, só aumentam. Desta vez, a cantora Fantine Tho, ex-vocalista da banda Rouge, famosa no início dos anos 2000, contou detalhes sobre sua participação no programa.

O The Voice acabou sendo retirado do ar após várias denúncias e a cantora brasileira contou, durante entrevista ao podcast Vênus, no YouTube, desta terça-feira (26), sobre o ocorrido.

“[O The Voice] Fechou por causa de assédio sexual. Não tem mais na Holanda. Todos acusados. Inclusive, eu sofri assédio sexual no programa, nos bastidores. Mas nunca falei abertamente a respeito. Eu fui com o Marco [Borsato] de coach, e foi ele que foi acusado de assédio sexual e foi com ele que tive problemas”, disse.

Ela ainda reforçou que muitas mulheres acreditam que são culpadas pelo assédio, mas que se sentiu mal ao ser vítima do crime.

“É tão confuso esse lance de assédio sexual, porque você fala ‘como eu colaborei pra que isso acontecesse?’ A gente se culpa, né? Eu dei tudo de mim. Eu fui linda, maravilhosa, treinada, saltão, pernão, vozeirão. E isso é interpretado como ‘estou aberta para sexo. Um convite’. Então tipo, dar beijo na boca, passando no corredor, vem agarra e dá um beijo na boca, pega na bunda… esse tipo de comportamento, como se fosse um objeto”, prosseguiu.

Depois de um beijo, Fantine descobriu que estava na final do programa, mas precisou ser descartada porque teve uma crise de choro nos bastidores ao questionar Marco Borsato sobre o ato. Ele ainda ligou para a artista brasileira no dia seguinte ao ocorrido, mas não poderia colocá-la novamente no programa.