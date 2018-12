Ex-integrante de máfia italiana é alvo de operação da PF na Bahia

A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira (04) uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas com atuação principalmente na região metropolitana de Salvador.

De acordo com a PF cerca de 60 policiais federais cumprem 17 mandados de prisão temporária, por 30 dias, e nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador nas cidades de Lauro de Freitas, Itaparica e Jequié, além da própria capital baiana.

Drogas em cápsulas eram engolidas por pessoas que embarcavam para fora do Brasil

Foto: Divulgação /PF

A investigação da quadrilha começou em em 2016 e identificou uma organização criminosa integrada por traficantes, sobretudo e origem estrangeira, que atuavam em Salvador com o intuito de enviar drogas com um alto grau de pureza para o exterior.

“Um dos principais investigados presos nesta manhã é um brasileiro criado na Itália ex-integrante da Cosa Nostra, a máfia siciliana, originária do sul daquele país, e parceiro de Tommaso Buscetta, um dos seus mais conhecidos membros. No Brasil, ele era o responsável por receber e testar as amostras dos entorpecentes que seriam enviados para a Europa, para certificar o grau de pureza e, se aprovados, autorizar a remessa. Seus principais fornecedores eram membros da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC)”, afirmou a PF, em nota.

A PF destacou que o italiano, que não teve o nome divulgado, tem patrimônio superior a R$ 5 milhões adquirido de forma ilegal. “Quase todos os investigados já possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e muitos deles continuaram atuando ilicitamente mesmo estando presos ou cumprindo medidas judiciais alternativas.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.