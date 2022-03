Ex-jogador ucraniano do Arsenal irá para guerra contra Rússia

Na tentativa de combater a invasão russa, o exército da Ucrânia vem ganhando vários reforços nos últimos dias. E, entre os milhares de locais que se alistaram recentemente, está um ex-jogador famoso do Arsenal: Oleg Luzhny, campeão da Premier League pelos Gunners.

"Como todos os ucranianos, nós estamos defendendo nossa pátria", disse o ex-atleta, hoje com 53 anos, em entrevista ao Mirror.

"A situação está muito tensa, as sirenes soam três ou quatro vezes por dia e até mesmo de noite. As pessoas, inclusive mulheres com crianças pequenas, precisam correr freneticamente para os abrigos. Todos estão aterrorizados, pois cidades e aldeias inteiras estão sendo bombardeadas e destruídas. A população está sendo privada de gás, eletricidade, água e comida", acrescentou.

Luzhny foi um dos jogadores mais populares da Ucrânia, e é bastante conhecido por sua passagem pelo Arsenal, entre 1999 e 2003. Nos Gunners, conseguiu a casadinha do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra na temporada 2001/2002, além de ter vencido a FA Cup também em 2003.

Após deixar o Arsenal, o ucraniano assinou com o Wolverhampton. Ele encerrou a carreira em 2005 e, no ano seguinte, se tornou auxiliar técnico do Dínamo de Kiev.