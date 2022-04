Ex-jogadores da Colombia choram ao vivo após morte de Rincón

Ex-jogadores da seleção colombiana, Óscar Córdoba e Iván René Valenciano não conseguiram segurar a emoção e choraram ao vivo após a morte do companheiro de time Freddy Rincón.

"A Colômbia perde um herói, uma lenda", disse Córdoba, goleiro da Colômbia nas Copas do Mundo de 1994 e 1998. Já Valenciano não conseguiu falar ao se emocionar ao vivo na ESPN do país vizinho.

Momento desgarrador. Óscar Córdoba e Iván Valenciano se enteraron en vivo, en el #ESPNF90 de Colombia, del fallecimiento de Freddy Rincón. "Colombia pierde un héroe", sentenció el exarquero. pic.twitter.com/4bl9Om7GiA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2022

Freddy Rincón morreu na madrugada desta quinta-feira (14) no Brasil, noite de quarta-feira na Colômbia, em decorrência dos ferimentos de um acidente automobilístico que sofreu na última segunda-feira (11).

O ex-jogador de 55 anos estava internado em estado grave e chegou a passar por cirurgia após sofrer traumatismo craniano.

Além do sucesso no futebol e na seleção do seu país, Rincón fez fama no futebol brasileiro. Ele defendeu equipes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Na Europa, o meio-campista atuou por Napoli e Real Madrid.