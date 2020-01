Ex-Ken Humano revela ter sido hospitalizado após tomar hormônios femininos

Foto: Reprodução

Após revelar que está realizando um tratamento para completar uma transição de gênero, o brasileiro Roddy, conhecido mundialmente como o Ken Humano, revelou durante uma entrevista na Inglaterra, onde mora, que chegou a parar no hospital após tomar hormônios femininos sem prescrição médica.

“Deveria ter me consultado com um psiquiatra antes, mas, em vez disso, comecei a me automedicar e, depois, durante um evento, bebi drinks. Quando acordei, estava em um hospital. Se alguém tem desejo de fazer a transição de gênero, não se automedique”, disse Roddy no programa This Morning.

Assista à entrevista (em inglês).

O ex-Ken Humano também afirmou que se arrepende de ter gastado mais de R$ 2 milhões em plásticas e procedimentos. “Eu tentei ao máximo ser homem, mas falhei porque não era feliz. Fiz todas essas cirurgias porque, na verdade, queria ser mulher… Me arrependo de ter feito um abdomên sarado falso. Gostaria de ter ido a um psiquiatra e ter tido pessoas que me ajudassem nessa jornada”, contou.

“Essa sou eu de verdade. Me desculpe se contei mentiras por sete anos ao ser entrevistada por vocês dois. Quando me perguntaram aqui por que removi quatro costelas, disse que era para meu blazer se encaixar, mas era porque estava fazendo a transição”, afirmou Roddy.