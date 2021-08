Ex-ministro Mandetta vem à Bahia no início de setembro

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (Democratas), desembarca no próximo mês na Bahia. Pretende visitar Salvador e algumas cidades do interior, como Feira de Santana. Em conversa com a coluna Alô Alô Política, Mandetta, que é pré-candidato à Presidência da República, contou que a viagem deve ocorrer nos dias 9 e 10 de setembro. “Vamos organizar com bastante carinho, porque, além da Bahia, eu tenho que ir à Paraíba e depois para Pernambuco. Vamos dar uma andada boa”, revelou. Pé no jato!

Planejamento

A passagem de Mandetta pela capital baiana irá incluir uma visita às Obras Sociais Irmã Dulce. Ele também participará de reuniões para discutir os indicadores de saúde da Boa Terra. Durante a semana, em live, o ex-ministro criticou Jair Bolsonaro, a quem chama de “chefe ausente” e pediu cautela a quem já pretende voltar à vida normal, como se estivéssemos livres da covid-19.



