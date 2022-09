Ex-ministro Ricardo Salles atropela motociclista e sai sem prestar socorro

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi filmado atropelando um motoboy na quinta-feira (1º) e saindo sem prestar socorro, em São Paulo. Salles é candidato à Câmara dos Deputados esse ano.

As cenas foram perto de uma faculdade privada de São Paulo, segundo o Uol. Um veículo vermelho passa por um grupo de manifestantes. Salles acelera para sair do prédio e atinge a moto do motoboy, que estava empurrando o veículo. O ex-ministro de Jair Bolsonaro não desce para verificar se causou algum dano.

O motociclista não foi identificado e não se sabe se ele teve algum ferimento. O ex-ministro não comentou o caso até agora.