Ex-ministros atacam governo Bolsonaro por relação com o centrão

Os ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (PL) Abraham Weintraub (Educação) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) fizeram críticas à gestão nesta segunda-feira (18), durante uma live. Como alvo, dos ex-gestores foi a aliança do presidente com o centrão.

Segundo Weintraub, os conservadores foram "substituídos por essa turma [do centrão]". Já o ex-chanceler, Araújo, disse que o bloco político "começou a dominar o governo e pautar o governo”.

As críticas começaram quando o líder religioso Silas Malafaia disse que os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Fábio Faria (Comunicações) não fizeram esforço para aprovar a indicação do nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação demorou quatro meses e meio para ser analisada pelo Senado.

"Uma das frentes que a gente está sofrendo grandes ataques, os conservadores, é justamente da turma do centrão", disse Weintraub. "[É] um grande obstáculo que nós conservadores estamos passando”.

"E o que aconteceu quando o centrão começou a dominar o governo e pautar o governo? Fui cada vez mais isolado e tirado da capacidade de levar adiante essa política externa transformadora. Esse centrão que veio aí é um centrão que acha que a política externa é fazer tudo o que a China quer", enfatizou Araújo.