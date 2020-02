Ex-mulher de Jean diz que goleiro não está pagando pensão das filhas

A ex-mulher do goleiro Jean, do Atlético-GO, usou as suas redes sociais para denunciar o jogador, que não estaria pagando a pensão das duas filhas. Milena Bemfica foi agredida pelo goleiro quando eles estavam em Orlando, nos Estados Unidos.

“Eu me calei, não queria polêmica, conversei, avisei, mas cansei, vou lutar pelas minhas filhas e pelos nossos direitos até o fim! E já que temos redes sociais vamos usá-la! A mamãe fez de tudo para elas irem ver o pai, por conta do psicológico delas e o pai faz o quê? Se omite, some, não liga, trata com descaso a situação das próprias filhas, filhas que como ele disse são minhas, mas na certidão têm o nome dele, enfim… Não deixei e não vou deixar passar, quem mais tem direitos de nós dois são elas e eu farei de tudo para que elas tenham tudo que tinham!”, disse Milena.

A ex-mulher citou uma situação de traição e que não pediu para ser espancada pelo goleiro, que já assumiu o namoro com a influencer digital Shay Victorio.

“Eu não pedi para ser traída, eu não pedi para ser espancada, quem fez que arque com as consequências dos seus atos que por sinal ainda foram leves diante de toda a situação! Quero justiça! Que ele pague o que tem que pagar sim! E que Deus tenha piedade dessa pessoa, sem raiva, sem mágoas, apenas uma mãe desesperada querendo ver as suas filhas sorrir com leveza novamente!”, disse a jovem.