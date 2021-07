Ex-namorada da traficante Hello Kitty faz homenagem após morte em ação policial

Após a morte de Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, traficante conhecida como Hello Kitty, sua ex-namorada, a funkeira DJ Isa, compartilhou uma série de homenagens à amada. Hello Kitty foi morta em uma operação policial na última sexta-feira (16).

"Não existem distâncias quando alguém significa tudo para você. Você se foi, mas ainda te sinto comigo em todos os lugares que eu vou. Eu te carrego do lado esquerdo do peito", diz um trecho do texto compartilhado pela DJ.

DJ Isa e Rayane namoraram em 2020, época em que a traficante era procurada pela polícia. "Eu te amarei eternamente", garantiu a funkeiro no texto além de afirmar sentir saudades.

DJ Isa e Hello Kitty namoraram em 2020 (Foto: Reprodução)

Hello Kitty e Alessandro Luiz Vieira Moura, conhecido como "Vinte Anos" são apontados como os principais nomes da facção Comando Vermelho atuando em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vinte Anos era o chefe do tráfico e Hello Kitty era considerada o braço direito dele.

Rayane Nazareth Cardoso Silveira nasceu em dezembro de 1999. Ela costumava frequentar cultos evangélicos enquanto crescia, mas desde 2018 passou a ser identificada como suspeita de roubos na região de São Gonçalo. Depois, começou a se envolver com o tráfico. Ela costumava postar fotos nas redes sociais ostentando armas de grosso calibre.