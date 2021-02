Ex-namorada presta queixa contra Lucas, do BBB21, por cárcere e agressão

Uma ex-namorada do ator Lucas Penteado, que está no BBB21, registrou um boletim de ocorrência contra ele na segunda-feira (1º). Ele é acusado de violência doméstica, agressão e cárcere privado, crimes que teriam ocorrido entre março e maio do ano passado.

O boletim de ocorrência teve trecho divulgado pelo UOl. Essa denúncia, feita na Delegacia da Mulher de Diadema (SP), não tem relação com um relato de outra mulher publicado, e depois apagado, nas redes sociais, afirmando ter sofrido violência da parte de Lucas.

A vítima é uma mulher de 20 anos que relata que começou a namorar com Lucas em janeiro de 2020. Em março do ano passado, ela diz que foi até a casa dele para passar o final de semana, mas quando ia embora foi impedida por ele. Ele afirmava que eles iriam casar e que ela deveria ficar no apartamento dele, na Bela Vista, em São Paulo.

(Foto: Reprodução)

Para impedir a saída dela, ela diz que Lucas escondeu seu celular e a chave do apartamento. O BBB também deu empurrões e puxões no braço, relata a denunciante.

Com medo de novas agressões, ela contou que se sentia pressionada a fazer sexo com LUcas. Ele disse a ela, relata, que se não mantivesse a relação com ele, "não seria de mais ninguém".

O cárcere privado durou até maio, conta ela. A denunciante afirma que fugiu depois que conseguiu pegar o celular escondido e mandou mensagens para a irmã e a prima. As duas foram para a delegacia como testemunhas. Dois dias depois disso, a família da moça foi até a casa de Lucas e conseguiu retirá-la de lá. Ela conta que não prestou queixa antes por sentir medo.

A Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar o caso. "O caso foi registrado na DDM de Diadema nesta segunda-feira (1) e encaminhado para a 1ª DDM (Delegacia da Mulher) da Capital, local dos fatos, para o prosseguimento das investigações", diz nota da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

A assessoria nova de Lucas não foi localizada para comentar a denúncia.