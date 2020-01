Ex-noiva de Eduardo Costa revela ameaças de morte feitas por irmão do cantor

A ex-noiva do cantor Eduardo Costa, Victória Villarim, afirmou ter recebido ameaças de morte por parte do irmão do sertanejo. A revelação foi feita em uma carta enviada ao colunista Leo Dias.

Ainda segundo Victória, as ameaças teriam partido a mando de Eduardo e começaram quando ela assumiu o namoro com Clayton Lemos, ex-amigo e confidente do sertanejo. No texto, a mulher diz ter recebido mensagem de áudio de Weliton Costa "ameaçando matar todas as pessoas que estiverem ao meu lado!".

"O áudio não foi divulgado por Victória por, segundo ela, recomendação do advogado. Eduardo, por sua vez, negou as acusações e afirmou que os tais áudios são falsos e que o WhatsApp de seu irmão "deve ter sido clonado".

"Meu irmão jamais ameaçaria alguém. Se alguém recebeu áudio, esses áudios são falsos. Hoje em dia, estão clonando os WhatsApp de todo mundo e, inclusive, o meu WhatsApp foi clonado há poucos dias! Meu irmão ficou nervoso, sim, como todos os meus amigos ficaram! Essa conversa aí não procede", afirma.

"É invenção! Ficam inventando essa história de que meu irmão fica ameaçando ela! Hoje em dia, tem muitas vozes parecidas! Você liga o rádio todos os artistas tem voz parecida! Se alguém mandou, pode ter sido clone no WhatsApp dele que, infelizmente, aconteceu na mesma época em que aconteceu tudo isso! Ou alguém tá fazendo algum tipo de brincadeira com a história da foto que aconteceu lá atrás! [...] Não quero julgar ninguém nem tomar decisões precipitadas, mas pode acontecer. Tem várias pessoas com vozes parecidas!", completou ele ao colunista.

Segundo Victória, após o envio do áudio com ameaças, o irmão do sertanejo publicou nas redes sociais vários posts intimidadores, em que Weliton aparece armado e com frases como "Se queres paz, prepara-te para a guerra" e "Se eu postei na Internet é legal. Só é ilegal o que eu faço escondido". Victória conta que não tornou os fatos púbicos na época porque não queria expor as vidas dela e de Clayton, mas que mudou de ideia após Eduardo Costa negar as ameaças, que, ela revela, não eram novidade.

"Não posso me calar, pois em meu outro relacionamento foi a mesma coisa, ameaças atrás de ameaças. Só quero viver em paz e seguir minha vida, e que ele e toda sua família possam seguir e viver em paz.", disse a modelo, que garante ter como comprovar todas as ameaças.