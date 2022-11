Ex-prefeito de Jequié, Walter Santos Sampaio morre aos 85 anos

O ex-prefeito de Jequié, Walter Santos Sampaio, de 85 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira (25) no Hospital Geral Prado Valadares em Jequié, no sudoeste da Bahia. A causa da morte, no entanto, não foi revelada.

Em nota, a Prefeitura de Jequié manifestou pesar pelo falecimento do político. "Pecuarista, agricultor e comerciante, com uma vida política das mais ativas, tendo sido vereador e deputado estadual, colaborando assim para o desenvolvimento do município, deixando um legado de trabalho e dedicação aos jequieenses", destacou.

O Executivo Municipal decretou ainda luto oficial no município por três dias.

Walter teve uma extensa carreira política, sendo prefeito de Jequié entre 1977 e 1982 e deputado estadual entre 1983 e 1987. Além disso, ele foi vereador de de 1992 a 1996 e vice-prefeito entre 1997 e 2000.

Segundo informações da TV Sudoeste, o velório aconteceu na Pax Internacional e o sepultamento foi realizado no cemitério de São João Batista.