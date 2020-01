Ex que agrediu digital influencer é proibido de voltar à casa onde moravam 

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Ualace Conceição de Carvalho, 25 anos, ex-namorado da digiltal influencer Anne Sampaio, 25, está proibido de retornar ao apartamento onde moravam, no bairro do Costa Azul. Na tarde desta quinta-feira (23), um oficial de justiça entregou ao sindico do prédio um documento que dá temporariamente a posse do imóvel à moça e impede o acesso de Ualace ou qualquer pessoa ligada a ele ao imóvel.

“Ele está sendo procurado pelo oficial de justiça para receber a intimação do mandado. O que a gente fez foi forçar a proibição dele, porque a gente não sabe onde ele está”, declarou o advogado de Anne Sampaio, o criminalista Gabriel Bomfim, ao CORREIO.

A digital influencer usou sua conta no Instagram, com 37,8 mil seguidores, para denunciar as agressões físicas que sofreu de Ualace logo após participarem da Lavagem do Bonfim, no último dia 16. Ela, que levou pelo menos nove socos, prestou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas e teve medida protetiva contra Ualace deferida no dia seguinte. Anne namorava ele há seis anos e há dois meses passaram a morar juntos.

Desde o dia da agressão, a digital influencer não havia retornado ao apartamento onde morava, com medo de encontrar Ualace. Na manhã desta sexta-feira (24), ela foi ao imóvel, situado na Rua Professor Isaías Alves, no Costa Azul, acompanhada de dois advogados, entre eles Gabriel Bomfim, um oficial de justiça da Vara da Mulher e dois agentes da Deam.

“Antes do mandado que lhe deu a posse da casa, ela tinha autorização para buscar pertences pessoais de urgência, mas não se sentiu segura de voltar aqui. Quando chegamos, encontramos tudo acabado, uma catástrofe. Muita coisa ela não encontrou lá”, declarou o advogado.

O CORREIO vem tentando localizar Ualace, sem sucesso. Procurado, o advogado dele, Caio Graco, disse que no momento não poderia falar sobre o caso. “Por agora, não. Estamos aguardando uma decisão”, disse.

No apartamento no bairro de Costa Azul, foi encontrado com lixo por toda parte (Foto: Divulgação)

Agressão

Na manhã do dia 19, no escritório de seu advogado na Avenida Paralela, Anne contou ao CORREIO como tudo aconteceu. Ela disse que, depois de curtirem a Lavagem do Bonfim, os dois seguiram com amigos em um carro rumo ao bairro da Liberdade, onde iriam encontrar com outras pessoas.

O carro estava cheio e Anne foi sentada no colo de Ualace, no banco de trás. Durante o trajeto, ela conta que fez uma brincadeira com um dos amigos do casal e levou um tapa do então namorado. “Ele bateu no pé do meu ouvido”, contou a digital influencer, que logo em seguida, advertiu ao então namorado.

“Virei para ele e sinalizei com a mão: ‘não me bata, não’. Foi aí que recebi o primeiro soco no rosto e fui parar na parte da frente do carro. Depois que virei, ele deu socos na parte da cabeça e da testa”, detalhou Anne.

Ainda dentro do carro, ela reagiu: “Eu arranhei ele, porque ele estava me dando muitos socos e eu quase fiquei desacordada dentro do carro”. Diante da situação, o motorista parou e Ualace foi retirado do carro. “Ele veio para cima de mim mais uma vez e tentou me dar mais socos, mas não deixaram”, relatou.

Anne disse que nos últimos meses o namorado apresentava mudança de comportamento quando estava alcoolizado. “Ele toma as cachaças erradas e muda repentinamente de comportamento”. Agora, a digital influencer quer justiça. “Me sinto arrasada. Apesar dos ferimentos, a dor moral está pior do que a dos machucados, porque foi uma coisa repentina, sem esperar. Quero que ele pague pelo que ele fez”, declarou.