Ex-secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eugênio Spengler morre aos 58 anos

Morreu neste sábado, em Goiânia, o ex-secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eugênio Spengler. Ele tinha 58 anos e foi vitima de um infarto. Spengler esteve à frente da pasta do Meio Ambiente na Bahia entre os anos de 2010 e 2017, no segundo mandato do ex-governador Jaques Wagner e em parte do primeiro mandato do governador Rui Costa. Atualmente atuava na pasta responsável pelo meio ambiente e desenvolvimento sustentável de Goiás.

O governador Rui Costa lamentou a morte do ex-secretário, através das suas redes sociais. “Com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento de Eugênio Spengler, secretário estadual do meio ambiente entre os anos de 2010 e 2017. Eugênio se destacou pela intensidade e dedicação à luta pela preservação do nosso patrimônio natural. Meus sentimentos a familiares e amigos”, publicou o governador em sua conta no Twitter.



O senador Jaques Wagner também comentou sobre a morte de Spengler. “Com muita tristeza recebi nesta manhã a notícia da morte de Eugênio Spengler, grande amigo, grande figura humana e que me ajudou muito como secretário estadual de meio ambiente durante os meus governos. Mando aqui meu abraço e a minha solidariedade aos familiares e amigos”, disse Wagner, também no twitter.



A Secretaria Estadual de Meio Ambiente divulgou nota onde lamenta a morte do ex-secretário. Atualmente a pasta é comandada por João Carlos Oliveira.



"A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) lamenta profundamente a morte na noite deste sábado (13/2), do ex-secretário Eugênio Spengler, que esteve à frente da pasta ambiental na Bahia durante os anos de 2010 e 2017. Ele deixa esposa e três filhos.

Eugênio era formado em Filosofia e já atuou no Ministério do Meio Ambiente (MMA) e como coordenador de ações ambientais e secretário do Meio Ambiente de diversos municípios da região sul do país. Também era professor e passou pela presidência da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente (Abema). Na Bahia, Spengler também foi consultor técnico das secretarias estaduais da Casa Civil, da Indústria, Comércio e Mineração.

A Sema deseja força aos familiares e amigos por esta perda e agradece todo o trabalho de Eugênio voltado para o desenvolvimento sustentável da Bahia e do Brasil."

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás também lamentou a morte de Spengler.

“A Semad está em luto completo. Perdemos, na noite deste sábado (13/2), uma das pessoas mais importantes neste duro e difícil trabalho de recuperação da a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás. Perdemos o grande Eugênio Spengler, amigo, assessor direto, mentor e conselheiro da secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanis.(...) A Semad, repetimos, em luto, deseja força aos amigos e familiares por esta perda tão repentina e dolorosa e reconhece e agradece o papel de Eugênio na recuperação da secretaria em Goiás. Obrigado, amigo Eugênio’.