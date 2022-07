Ex-vereador envolvido em duplo homicídio é preso após se esconder por 20 anos na Bahia

Um ex-vereador da cidade de Campo Grande, em Alagoas, foi preso por equipes da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina), nesta quarta-feira (27). O homem de 37 anos tem mandado de prisão preventiva em aberto desde 2018 por suspeita de participação em um duplo homicídio ocorrido em um bar, em Maceió, no ano de 2002.

Na ocasião, o ex-vereador, que também é filho do prefeito da mesma cidade, foi apontado como autor do crime. No entanto, ele indicou seu primo – já morto – e o homem preso nesta quarta como verdadeiros autores do duplo homicídio de Ginaldo Gama Ferreira e Milton Muniz Neto, no Conjunto Eustáquio Gomes, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió.

Os suspeitos passaram a responder também pelo delito e, há quatro anos, o mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal da capital alagoana. O ex-político, por sua vez, cumpre pena de 26 anos de reclusão.

Após troca de informações com a Polícia Civil de Alagoas, as equipes da Coorpin de Jacobina identificaram que o foragido vivia no distrito do Junco, naquele município. Ele já havia passado por Feira de Santana e Capim Grosso e tinha até formado família na Bahia, casando-se com uma mulher natural desta última cidade. Preso, ele admitiu a autoria do crime e relatou como se deu sua fuga.

O homem foi levado ao Complexo Policial de Jacobina, teve o exame de lesão corporal realizado e está à disposição do Poder Judiciário.