Ex-vereador mata esposa grávida na Bahia e diz que tiro foi acidental

Uma mulher grávida de oito meses foi morta no último sábado (5), em Santo Estevão. Jéssica Regina Macedo Carmo, 31 anos, era esposa do ex-vereador e chefe de gabinete da prefeitura do município, George Breu, que teria sido o autor do disparo.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, um homem teria se apresentado na delegacia e alegado que o tiro foi acidental. O homem foi identificado posteriormente como George Passos Santana, conhecido como George Breu.

(Foto: Reprodução)

A Delegacia de Santo Estevão está apurando as circunstâncias da morte de Jéssica. A Polícia Civil afirmou que somente as investigações "irão esclarecer a veracidade do fato", mas que guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas. Testemunhas já estão sendo intimadas para prestar depoimento.

Em seu perfil no Instagram, o ex-vereador diz ser professor, pai de três filhos e presidente da Câmara de Vereadores de Santo Estevão por dois mandatos.