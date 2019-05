Exame comprova estupro de universitária no Rio; '4h com arma na cabeça'

O resultado do exame de corpo de delito, feito na última sexta-feira (3), comprovou o estupro da estudante universitária Andreza Nascimento, de 21 anos, que relatou nas redes sociais que foi violentada por três homens em Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, equipes buscam identificar e localizar os autores do estupro. O crime aconteceu entre a noite de quinta (2) e a madrugada de sexta-feira (3). No relato publicado no Facebook, a moça afirma ter sido violentada por quatro horas.

Ela foi ouvida na 126ª Delegacia de Polícia e, de acordo com o delegado titular Sérgio Caldas, a investigação foi transferida para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) por conta do tipo de crime.

A postagem que Andreza no Facebook

O crime

Andreza e um amigo foram abordados por três homens, um deles armado, na porta da casa dela, no bairro Vinhateiro, na cidade de São Pedro da Aldeia, quando saíam no carro do rapaz.

De acordo com o registro feito na delegacia, os homens obrigaram o amigo a dirigir até uma rua de pouca movimentação no bairro Porto do Carro, na cidade vizinha de Cabo Frio.

Os homens deram coronhadas no motorista e o colocaram no porta-malas do carro. Estupraram a jovem durante 4 horas com o veículo em movimento. Após ser violentada, Andreza também foi colocada no porta-malas.