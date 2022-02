Exército abre concurso para formação de oficiais

Se você tem idade entre 17 anos e, no máximo, 22 anos e deseja seguir carreira militar, esse chamado é para você: a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) está selecionando 440 novos candidatos para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

O concurso é realizado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) e as inscrições prosseguirão até o dia 23 de maio de 2022. Serão 400 vagas para o sexo masculino, e 40 vagas para o sexo feminino. Do total, há uma reserva de 88 vagas para candidatos negros, sendo 80 vagas para o sexo masculino e oito vagas para o sexo feminino.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00, pago até a data indicada no cronograma. Vale destacar que o concurso será divido em etapas. Na primeira, serão realizados os exames intelectuais(EI), com a realização das provas escritas de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será composta da Inspeção de saúde (IS);Exame de aptidão física (EAF); Avaliação psicológica (Avl Psc); Comprovação dos requisitos para a matrícula. Os candidatos autodeclarados negros e negras, uma vez aprovados, passarão por uma Comissão de Heteroidentificação Complementar (CHC), necessária para confirmação, ou não, da autodeclaração.

Preparação

Especialista na preparação dos concursos militares, Marcus Vinicius Mendes Santos, também conhecido como professor Marcão, salienta que o primeiro passo para ter um bom desempenho na prova é fazer uma leitura minuciosa no edital. “Assim o candidato ficará inteirado sobre os conteúdos programáticos, além disso, é preciso seguir um roteiro de estudos baseado no edital e resolver provas anteriores”, sugere, lembrando que a estratégia possibilita que o candidato vá se familiarizando com a prova e aumentando as chances de alcançar uma pontuação.

O professor Marcão destaca a importância de fazer a preparação física aliado ao estudo das disciplinas exigidas no concurso (Foto: Acervo Pessoal)

As provas escritas serão aplicadas em dois dias consecutivos, da seguinte forma: no primeiro dia : as disciplinas Português (20 questões objetivas); Redação (questão única, discursiva); Física (12 questões objetivas); e Química (12 questões objetivas); e no segundo dia: Matemática (20 questões objetivas); Geografia (12 questões objetivas); História (12 questões objetivas); e Inglês (12 questões objetivas). O período para realização das provas será de quatro horas e meia, em cada dia, e as datas prováveis de aplicação serão os dias 17 e 18 de setembro de 2022.

O professor Marcão lembra que as disciplinas exigidas no concurso têm pesos diferenciados. “A nota do candidato será calculada através de uma média aritmética ponderada. Física (peso 1,5), Inglês (Peso 1,5), História (peso 1), Geografia (peso 1), Matemática ( Peso 2), Português (Peso 2)”, explica, destacando que, além da prova objetiva, será cobrada uma redação oficial no certame, onde o candidato poderá obter média variando de 0,000 a 100,000.

Aptidão física

Outro aspecto merecedor de atenção é o teste de aptidão física, que é extremamente rigoroso, então além da preparação intelectual, o candidato de se atentar ao condicionamento físico. “O ideal é que o treinamento seja acompanhado por um profissional de educação física, pois assim será evitada as possíveis lesões e treinar direcionado com os exercícios previstos no edital. Serão cobrados: corrida, abdominal, flexão e barra. Se todos os exercícios têm número e tempo mínimo para as suas execuções, então o candidato deve estar atento as exigências do edital no que se refere ao taf”, finaliza.

Vale salientar que a versão inicial do edital pode ser acompanhada no encontra-se no site do Diário Oficial da União, edição do dia 04 de fevereiro de 2022, página 25, seção 3. Os contatos podem ser feitos através do e-mail: concurso.candidato@espcex.eb.mil.br ou no www.espcex.eb.mil.br

É importante ressaltar que o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico é de nível superior, sendo realizado em 5 (cinco) anos, em regime de internato. Durante a realização do Curso, o Aluno/Cadete é considerado militar da ativa e, após concluir o Curso com aproveitamento, o Cadete será declarado Aspirante-a-Oficial (Asp) do Exército Brasileiro, sendo-lhe conferida a graduação de Bacharel em Ciências Militares.



Para assegurar a matrícula

• Se do sexo masculino, ter altura mínima de 1,60m ou, se tiver até 16 anos de idade, altura mínima de 1,57, com exame que verifique a possibilidade de crescimento;

• Se do sexo feminino, ter, no mínimo, 1,55m de altura;

• Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável;

• Haver concluído o ensino médio, com diploma devidamente registrado e reconhecido;

• Não estar na condição de réu em ação penal;

• Possuir idoneidade moral que o recomende na carreira do Exército;

• Não possuir tatuagens que façam alusão a ideologias proibidas nas Forças Armadas.