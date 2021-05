Exército abre processo disciplinar contra Soldado preso após acidente em Salvador

O exército abriu um o processo administrativo disciplinar contra o soldado do Batalhão de Caçadores (19 BC) que foi preso no último domingo (23), após um acidente na Avenida Bonocô, em Salvador. O militar dirigia um Corsa, que estava com quatro passageiros e colidiu contra um Honda Fit e causou a morte de Matheus Santos Souza.

O militar não teve a identidade revelada. Segundo a polícia, o militar do Exército Brasileiro apresentava sinais de embriaguez e foram encontradas garrafas de bebida no carro. Ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e transferido para a carceragem do Exército.

Em nota, o Exército afirmou que o soldado estava fora da atividade de serviço, com veículo particular.

Nos relatos dos ocupantes, eles afirmam que tentaram impedir que o militar pegasse no carro, uma vez que eles estavam numa festa tipo paredão no bairro da Saramandaia na noite anterior e que o mesmo já havia bebido muito.

Segundo o motorista do Honda Fit, que preferiu manter a identidade em sigilo, ele estava indo para o trabalho quando foi surpreendido por um barulho forte e, em seguida o carro capotou. “Foi tudo muito rápido e, naquele momento, eu sequer cheguei a ver o outro veículo”, contou, dizendo que assim que o carro parou, ele conseguiu sair e se manteve ao lado do carro para esperar as autoridades de trânsito. O motorista se voluntariou para fazer o teste de alcoolemia.

Segundo testemunhas, um terceiro carro teria tentado transportar os passageiros do Corsa, mas uma viatura da Polícia Militar, que passava no local, impediu que os presentes deixassem a cena e abandonassem o corpo da vítima.