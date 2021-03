Exército Brasileiro vai gastar R$ 80 mil com bonecos em miniatura do Rambo

O Exército Brasileiro vai gastar cerca de R$ 80 mil bonecos de soldados em miniatura, em forma do personagem Rambo, interpretado por Sylvester Stallone.

A informação foi divulgada pela coluna Radar, da revista Veja. Além dos bonecos, o total gasto com brindes e materiais para fotografia será R$ 730 mil, incluindo canetas, bonés e placas de vários tipos.

A compra está sendo feita pelo Batalhão Mauá, de Araguari (MG), mas os produtos deverão ser distribuídos para outras unidades do Exército.

Também serão gastos cerca de R$ 18,4 mil reais com 110 kits para churrasco, acondicionados em uma maleta de alumínio com gravação a laser na tampa e com o brasão do Exército.

Essa não é a primeira polêmica em relação às compras das Forças Armadas. O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação sobre a compra de cervejas e picanhas pelo Ministério da Defesa, parte delas sem licitação.