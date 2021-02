Exército toma o poder e prende presidente de Mianmar

O Exército tomou o poder do governo de Mianmar e prendeu o presidente Win Myint e a líder política e vencedora do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, na noite desse domingo (31).

A tomada do poder pelo Exército ocorre após dias de escalada de tensão entre o governo civil e poderosos militares, após uma eleição que o exército diz ter sido fraudulenta, informou a agência Reuters.

Em um discurso na televisão militar Myawaddy TV, os militares de Mianmar disseram que detiveram líderes políticos importantes em resposta a "fraude eleitoral" e declararam estado de emergência, tomando controle do governo no momento. O poder foi entregue ao chefe do exército, Min Aung Hlaing.

O porta-voz da Liga Nacional para a Democracia (NLD), partido que está no poder, Myo Nyunt, informou que várias autoridades foram presas. "O conselheiro estadual Daw Aung San Suu Kyi e algumas outras figuras importantes estão sendo detidos (na capital) Naypyidaw", disse.

Em comunicado, a NLD repassou chamado de Suu Kyi para que a população "rejeite e proteste contra o golpe" e uma afirmação da líder de que os militares estão colocando o país "de volta na ditadura".

As linhas telefônicas do país não estão funcionando e a população só consegue se comunicar por meio da internet. Após o anúncio do golpe, muitas pessoas foram aos mercados adquirir comida.