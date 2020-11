Existe um futuro preto: Feira Preta divulga calendário da nova edição

A Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América, ganha um novo formato em 2020: será totalmente online, entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro. Com o tema "Existe um futuro preto!”, em sua 19ª edição, o evento passa pelo desafio de se reinventar durante a pandemia sem perder sua essência, com o objetivo de marcar 2020 com bons momentos. Por conta disso, será transmitida por diferentes plataformas e redes sociais como TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, passando por aplicativos de relacionamento que irão co-criar conteúdos com curadoria Feira Preta, durante o #FeiraPretaOcupa.

Já o Festival Feira Preta, que pela primeira vez terá patrocínio da Lei Rouanet, irá trazer uma rica programação artística e cultural focada em afrofuturismo e afropresentismo, com mais de 100 atrações nacionais e internacionais, entre shows, hackathon, workshops, talks e painéis. E conteúdo curado e produzido por uma equipe de quatro produtoras de audiovisual lideradas por profissionais pretos: Arroz Doce Produções, Oxalá Produções, Terra Preta Produções e A Rua Agradece.

“Um dos principais papéis da Feira Preta dentro da comunidade negra, além de influenciar na construção coletiva de projeções para o futuro, é transmitir esperança. Não existe a possibilidade de deixarmos de realizar o evento e exercer essa transmissão em um ano cujo cenário é tão distópico, ainda mais quando impacta diretamente uma parcela populacional que vive cotidianamente essas distopias” explica Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta e CEO da PretaHub. “Por isso também fizemos questão de contar com essas quatro produtores pretas por trás de todos os conteúdos produzidos. Fomentando o trabalho desses empreendedores que vão trazer um olhar único para esses conteúdos”, completa.

A empreendedora também explica como os pilares do afrofuturismo e afropresentismo estarão presentes na programação e nas discussões propostas pelo Festival, que se propõe a mostrar a riqueza, a pluralidade e a importância da cultura africana e afro-brasileira, com produtos desenvolvidos por empreendedores negros. “O afrofuturismo questiona quais espaços a população negra estará ocupando no futuro, os ambientes de pertencimento, pautas, estatísticas. Já o afropresentismo coloca nosso pé no chão para desenvolvermos com as ferramentas que temos hoje, o futuro que queremos alcançar. No momento atual, essa reflexão e estruturação são muito importantes”.

Ao longo dos 20 dias, a programação terá como base a Casa PretaHub e a Casa Natura Musical e será transmitida a partir das redes da Feira promovendo diálogos e trocas de conhecimento, com talks e painéis com a participação de especialistas, estudiosos, pesquisadores e/ou convidados que possuem vivências e bagagens de vida para transmitir os aprendizados.

Entre as atrações confirmadas da programação estão as apresentações de Luedji Luna com a cantora britânica Anais, Tássia Reis, a segunda edição do Preta Jazz Festival, o Encontro dos Blocos Afros SP: Ilú Oba, Ilú Inã, Umojá e Zumbiido, e o show dos músicos refugiados da diáspora africana no África em nós. Todas as apresentações musicais serão realizadas direto do palco da Casa Natura Musical.

Tradicionalmente, o afroempreendedorismo é a principal atração do Festival, que nesta edição irá apresentá-lo em 14 eixos: música, gastronomia, dança, teatro, hackathon - Game Jam, artes visuais, Stand Up, infantil, literatura, saúde & bem-estar, diálogos criativos, tecnologia & algoritimos, Patrimônio Imaterial e empreendedores negros. No novo formato, eles terão a oportunidade de apresentar e vender seus produtos online pelo marketplace do Mercado Livre.

Podcast, Stand Up, playlists personalizadas e videomapping também fazem parte da programação da Feira que poderá ser acompanhada pela hashtag #ExisteUmFuturoPreto e está disponível também no site http://festivalfeirapreta.com.br