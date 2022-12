'Expectativa de mais de 500 mil pessoas', diz prefeito sobre noite da virada

Otimista com o sucesso do Festival Virada Salvador, o prefeito Bruno Reis projetou o que a gestão espera para a noite do próximo sábado (31) que marcará a passagem para o novo ano.

"A cada dia o público vem aumentando. A nossa expectativa para amanhã é possam (comparecer) mais de quinhentas mil pessoas. Indico que pode chegar perto da casa das oitocentos mil pessoas", declarou o gestor em coletiva realizada nesta quinta-feira (30).

Para o recebimento do maior contingente, o prefeito explicou ações que serão realizadas. "A gente amplia a frota do transporte público, o número de agentes de trânsito para facilitar a chegada de quem vem com veículos convencionais. Estamos preparados pra receber o público", disse.

Bruno Reis ainda destacou as atrações do sábado que, segundo ele, são "as melhores". O palco principal contará com shows de Malê Debalê, Lincoln, Léo Santana, Wesley Safadão, Cláudia Leitte, Zé Vaqueiro, João Gomes e Thiago Aquino.

"Na virada, à meia-noite, teremos queima de fogos, a maior já vista. Estamos preparados para celebrar 2023, com fé em Deus vamos fechar esse ano com chave de ouro e abrir o próximo podendo ter sonhos ainda maiores", concluiu.