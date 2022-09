Experiência sustentável marca o primeiro dia do Braskem recicla em Camaçari

Mais de cem alunos das escolas Maria Quitéria e Comunitária do Limoeiro, em Camaçari, e do projeto Capoeiragem Mirim visitaram a estrutura geodésica promovida pelo projeto Braskem recicla, no Boulevard Shopping Camaçari. Durante a cerimônia de abertura da ação, nesta quinta-feira (22), jovens e adultos participaram de atividades que uniram lazer e educação ambiental.

O vice-prefeito José Tude, o presidente da Empresa de Limpeza Pública de Camaçari (Limpec), Áldene Motta, a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a fundadora da SOLOS, Saville Alves, e o diretor comercial da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), Jerônimo Bispo, também estiveram presentes no evento de lançamento.

“Além de fomentar a reflexão sobre a adoção de hábitos sustentáveis e o conceito de Economia Circular, o projeto demonstra na prática que cada cidadão pode contribuir ativamente com a preservação do meio ambiente, adotando atitudes simples como o descarte correto de resíduos e a reciclagem", explica Magnólia Borges.

Verena Maia, superintendente do Boulevard Shopping Camaçari, afirma que o projeto Braskem recicla evidencia, desde a abertura, a importância do descarte correto de resíduos, além de fazer com que os frequentadores do empreendimento possam ter um consumo consciente. "Estamos sempre buscando mostrar para os colaboradores, lojistas e clientes a necessidade de uma visão consciente e sustentável sobre a preservação do meio ambiente e o Braskem recicla vem, justamente, para reforçar essa importância, por meio de ações educativas e lúdicas que conscientizam adultos e crianças", salienta.

O projeto, que segue até 1º de outubro, também fomenta a inclusão social dos catadores de resíduos, já que todo material arrecadado no local será entregue à cooperativa. A expectativa é coletar 7 toneladas de resíduos, gerando renda extra de R$ 10 mil para os catadores. "A ação promove um impacto social significativo ao associar educação ambiental e valorização das cooperativas de reciclagem, que cumprem um importante papel na gestão dos nossos resíduos e conservação do nosso planeta", destaca Saville Alves, fundadora da SOLOS.

Essa é a quinta edição do Braskem recicla na Bahia, sendo a primeira realizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A iniciativa, que é promovida pela SOLOS em parceria com a Braskem, conta com o apoio institucional da Prefeitura de Camaçari, por meio da Limpec, que fornecerá caminhões para apoiar a coleta de materiais recicláveis em vários locais da cidade, durante o período da ação.