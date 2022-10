Explorando o metaverso: as oportunidades e desafios no mercado da tecnologia

Parece coisa do futuro, mas não é: o metaverso já faz parte do nosso dia a dia e já consegue interagir com diversas esferas da nossa sociedade.

A ideia de poder levar para o mundo virtual uma série de elementos que temos no nosso mundo real abre portas para novos empreendimentos, ideias inovadoras e interações ainda mais intensas entre os usuários do universo digital. Mas, diante, você saberia responder o que é o metaverso? Essa é uma palavra conhecida por muitos de nós, mas ainda não foi totalmente compreendida.

Por isso, nesse episódio especial do O Que Bahia Quer Saber, o programa fala sobre as possibilidades do metaverso e os desafios que são impostos diante de um movimento tecnológico tão diferente como esse. Para ajudar na abordagem do tema, o podcast recebe Álvaro Vinícius Coelho, professor titular da área de Ciência da Computação na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na Bahia, e também participa Jai Souza, desenvolvedor de games e CEO da MOOVInova Tecnologia e Inovação. Os especialistas explicam quais as principais aplicações do metaverso e seu conceito, além de projetar até onde esse cenário pode avançar.

Quem também participa do programa é Thamires Figueiredo, de 23 anos, que foi a primeira graduanda no ensino superior a apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso no metaverso. Formada em direito e trabalhando no mercado de tecnologia, Thamires compartilhou sua experiência de apresentar um projeto dentro do metaverso, de onde veio essa ideia inovadora e como essa escolha foi importante para dialogar com o tema do seu TCC.

O episódio ainda discute a importância de estudantes e profissionais da área da tecnologia se envolverem cada vez mais com temas relevantes e atuais, como o metaverso, para colaborar no desenvolvimento de novos profissionais e de projetos dentro dessa área no estado da Bahia e na região Nordeste. Thamires conta de dois projetos criados por ela que visam o setor educacional e de empreendedorismo no metaverso.

O programa teve produção, narração e edição de Vinícius Harfush.

Esse podcast faz parte do especial Fórum Agenda Bahia 2022, um projeto de realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar, parceria da Braskem e Rede+, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1 e Apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifacs, HELA, Socializa e Yazo.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

