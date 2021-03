Explosão de celular provoca incêndio e destrói casa na Bahia; vídeo

Uma família moradora da região do Aricanguá - divisa entre os municípios de Ibirataia e Barra do Rocha, no sul da Bahia - perdeu quase todos os pertences após um incêndio causado pela explosão de um celular. Segundo o portal Giro em Ipiaú, parceiro do CORREIO, o caso ocorreu nesta segunda-feira (15).

Uma assistente social de Barra do Rocha informou que a família saiu pela manhã para buscar lenha na roça e deixaram dois aparelhos celulares carregando em cima da geladeira. Ao retornarem, encontraram a casa toda destruída.

“Perderam tudo, não tem nem documento”, comenta a mulher que gravou um vídeo do local. A família está amparada provisoriamente em outro imóvel também no Aricanguá e recebeu algumas doações. Um grupo de moradores prepara uma campanha para reconstruir o imóvel onde habitavam uma idosa, quatro filhos e quatro netos.